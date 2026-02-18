I miei figli distrutti dall’ansia | la lettera della madre dei ‘bambini del bosco’ contro assistenti sociali e casa famiglia

Una madre ha scritto una lettera contro assistenti sociali e casa famiglia dopo aver visto i suoi tre figli soffrire di ansia e traumi. La donna ha raccontato di aver osservato come i bambini si siano lentamente distrutti, lasciando emergere un quadro di sofferenza quotidiana. La vicenda si è svolta negli ultimi tre mesi, durante i quali la mamma ha assistito a un peggioramento progressivo delle condizioni dei figli.

«Ho dovuto guardare la completa distruzione, il trauma e l’ansia costante crescere nei miei tre figli, ogni giorno per quasi tre mesi. E le stesse persone che avrebbero dovuto proteggerli dal male stanno attivamente supportando tutto questo». È uno sfogo duro quello contenuto nella lunga lettera indirizzata a Maria Luisa Palladino e Marika Bolognese, tutrice e curatrice nominate dal tribunale, e depositata nel fascicolo giudiziario. A riportarne il contenuto è l’Ansa, citando la missiva pubblicata in esclusiva dal quotidiano Il Centro. La madre dei cosiddetti “bambini del bosco” punta il dito contro gli assistenti sociali che da tre mesi si occupano dei figli nella casa famiglia.🔗 Leggi su Chietitoday.it

