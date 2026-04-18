Scavi sotto lo stadio comunale si cerca la verità sui rifiuti tossici

Nel quartiere vicino allo stadio comunale ‘Scalzone’ di Casal di Principe, sono in corso scavi con trivelle che hanno attirato l’attenzione dei residenti. Le operazioni, legate a un’indagine in corso, riguardano la ricerca di rifiuti tossici nascosti sotto il terreno. Finora, non sono state rese note le conclusioni ufficiali né i risultati delle analisi condotte durante le attività di scavo.

Il silenzio che circonda lo stadio comunale ‘Scalzone’ di Casal di Principe è stato spezzato dal rumore continuo delle trivelle. Non si tratta di semplici lavori di manutenzione, ma di un intervento che punta a fare luce su uno dei capitoli più oscuri del territorio.Su impulso del Commissario di.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Consiglio comunale, si discute della rimodulazione delle scadenze per la tassa sui rifiutiIl presidente del Consiglio comunale, Sebastiano Anastasi, ha convocato l’assemblea cittadina nell’aula consiliare di Palazzo degli Elefanti per... Ordigno bellico sui binari. Si cerca chi lo ha abbandonatoÈ ancora tutta da chiarire la provenienza dell’ordigno bellico ritrovato il’altro ieri lungo la linea ferroviaria. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Scavi sotto lo stadio comunale, si cerca la verità sui rifiuti tossici. Scavi sotto lo stadio comunale, si cerca la verità sui rifiuti tossiciAl via le indagini nel sottosuolo dell’area sportiva: riflettori sulle rivelazioni di Carmine Schiavone e sul piano del generale Vadalà per la Terra dei Fuochi ... casertanews.it Scavi Casa del Jazz/ Don Domenico: Nicoletti potrebbe aver nascosto resti umani li sotto…Il caso degli scavi presso la Casa del Jazz stamane a Storie Italiane con l'intervista a don Domenico Celano: ecco che cosa ha detto Si torna sul caso della Casa del Jazz a Storie Italiane con ... ilsussidiario.net