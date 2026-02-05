Ordigno bellico sui binari Si cerca chi lo ha abbandonato

Un ordigno bellico è stato trovato l’altro ieri sui binari ferroviari, ma ancora non si sa chi l’abbia lasciato lì. Le forze dell’ordine stanno indagando per capire da dove provenga e chi possa essere stato il responsabile. La zona è stata subito messa sotto controllo e il traffico ferroviario è stato sospeso in attesa di interventi specialistici. Nessuno si è fatto male finora, ma la vicenda ha creato preoccupazione tra i residenti e gli operatori ferroviari.

È ancora tutta da chiarire la provenienza dell’ ordigno bellico ritrovato il’altro ieri lungo la linea ferroviaria. Ed è proprio su questo punto che si stanno concentrando ora gli accertamenti della Polizia ferroviaria e della Polizia di Stato, chiamate a capire come e perché quella bomba sia finita accanto ai binari, in un punto tanto delicato per la sicurezza e la circolazione. L’ordigno, stando a quanto emerso, si trovava a vista, appoggiato sulla massicciata, tra sterpaglie e ghiaia, a ridosso dei binari, all’altezza del sottopassaggio tra via Chiabrera e viale Rimembranze, nella zona di Bellariva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ordigno bellico sui binari. Si cerca chi lo ha abbandonato Approfondimenti su Binari Ordigno Ritrovato ordigno bellico sui binari, interrotta la linea ferroviaria e il Metromare È stata sospesa la circolazione ferroviaria tra Rimini e Riccione dopo il ritrovamento di un ordigno bellico sui binari. Ordigno bellico tra i binari, riattivata la circolazione dei treni dopo lo stop che ha bloccato la linea La circolazione dei treni sulla linea adriatica tra Rimini e altre città si è sbloccata poco dopo le 12. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Binari Ordigno Argomenti discussi: Trovato un ordigno bellico sui binari tra Rimini e Riccione: mattinata di disagi sulla linea ferroviaria; Ordigno bellico nei pressi dei binari, disagi alla circolazione dei treni tra Rimini e Riccione; Ordigno bellico tra i binari, riattivata la circolazione dei treni dopo lo stop che ha bloccato la linea; C’è una bomba vicino ai binari. Treni in tilt a Rimini, ritardi e cancellazioni. Ordigno bellico trovato sui binari: qualcuno potrebbe averlo abbandonato? Indagini in corsoSono in corso accertamenti per chiarire la provenienza dell’ordigno bellico rinvenuto martedì mattina lungo la linea ferroviaria in prossimità della fermata ... chiamamicitta.it Treni, disagi sulla linea adriatica per ordigno bellico sui binari: ritardi e cancellazioni tra Puglia e MilanoLo stop tra Rimini e Riccione per intervento delle forze dell’ordine. Ecco tutte le modifiche alla circolazione ... lagazzettadelmezzogiorno.it Sono in corso accertamenti per chiarire la provenienza dell’ordigno bellico rinvenuto martedì mattina lungo la linea ferroviaria in prossimità della fermata Bellariva del Metromare, episodio che ha comportato l’interruzione della circolazione dei treni sulla tratta facebook Rimini, ordigno bellico rinvenuto lungo la linea, circolazione in tilt sulla Bologna - Ancona x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.