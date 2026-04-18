Scatti davanti al Vesuvio cartoline di Kourtney Roy

In alcune fotografie scattate davanti al Vesuvio, si vedono diverse persone coinvolte in situazioni diverse. Una donna si trova con la testa e un braccio infilati nel finestrino di un veicolo a tre ruote di un venditore di frutta. In un'altra immagine, la stessa donna cammina lungo una strada con una sigaretta in bocca e indossa un corpetto di paillettes. Le immagini sono state realizzate dalla fotografa Kourtney Roy.

Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. Una donna con testa e braccio infilati nel finestrino di un tre ruote di un fruttivendolo; la stessa, sigaretta in bocca, un corpetto di paillettes, cammina su una complanare, sullo sfondo i container, le gru del porto industriale di Napoli; sempre lei, parrucca scura, completo rosso, poggiata di sbieco a un palo della luce in una piazza Mercato deserta. Failed Postcards from Napoli, prima mostra personale in Italia di Kourtney Roy, mette insieme scene stranianti, pose ironiche, personaggi femminili grotteschi, su scorci desueti di Napoli.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Scatti davanti al Vesuvio, cartoline di Kourtney Roy Notizie correlate Berlinale, polemica Roy-Wenders: l’arte di fronte al conflitto israelo-palestinese e l’impegno politico degli artisti.Berlino è scossa da una polemica che investe la Berlinale, il prestigioso festival cinematografico. Kourtney + Kylie = glow era: arrivano le Skin Glaze Gummies di Lemme che promettono pelle juicy dall’internoQuando due imperi beauty della stessa famiglia decidono di unire le forze, il risultato non può che finire dritto nella wishlist.