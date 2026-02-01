Kourtney + Kylie = glow era | arrivano le Skin Glaze Gummies di Lemme che promettono pelle juicy dall’interno

Le sorelle Kardashian tornano a far parlare di sé con un nuovo prodotto. Questa volta sono le Skin Glaze Gummies di Lemme, che promettono una pelle luminosa e idratata dall’interno. Le due influencer hanno annunciato il lancio, attirando subito l’attenzione delle fan. È un’altra collaborazione tra due nomi noti nel mondo della bellezza, che si uniscono per creare un prodotto che punta a conquistare chi cerca una pelle

Quando due imperi beauty della stessa famiglia decidono di unire le forze, il risultato non può che finire dritto nella wishlist. Lemme, il wellness brand fondato da Kourtney Kardashian Barker, ha appena annunciato una collaborazione limited-edition con Kylie Cosmetics che parla una lingua chiarissima: ingestible beauty, ma make it fun. Nascono così le Skin Glaze Gummies, caramelle-vitamina pensate per far brillare pelle, capelli e unghie, inside out. Lemme porta una collab che aveva senso (e infatti è successa): Kourtney e Kylie Jenner insieme. Non è solo una questione di cognomi famosi. Questa collaborazione arriva in un momento preciso, in cui la beauty routine non si ferma più al bagno ma passa anche dalla dispensa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Kourtney + Kylie = glow era: arrivano le Skin Glaze Gummies di Lemme che promettono pelle juicy dall’interno Approfondimenti su Kourtney Kylie Mannequin skin: l'effetto pelle «lumi-matte» archivierà la glass skin? La mannequin skin, definita come un effetto pelle «lumi-matte», rappresenta un’evoluzione rispetto alla tradizionale glass skin. Laser coring: il trattamento hi-tech che rigenera la pelle dall’interno Il laser coring rappresenta una rivoluzione nel campo della medicina estetica, offrendo un trattamento innovativo e altamente efficace per il ringiovanimento della pelle. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. The new K-BEAUTY MANICURE Un vero rituale di cura profonda delle unghie per un risultato finale effetto glass skin GLOSS. GROWTH. GLOW 4 step studiati per unire idratazione, lucentezza, crescita sana a costante. Scopri tutti i prodotti della nuova - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.