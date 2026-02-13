Berlinale polemica Roy-Wenders | l’arte di fronte al conflitto israelo-palestinese e l’impegno politico degli artisti

Arundhati Roy ha manifestato il suo dissenso alla Berlinale per il modo in cui il festival affronta il conflitto israelo-palestinese, accusando l’evento di ignorare le questioni politiche legate alla regione. La scrittrice indiana ha preso parola durante la manifestazione di protesta organizzata nel cuore di Berlino, portando in piazza il suo timore che l’arte venga ridotta a semplice intrattenimento. La polemica si accende anche attorno alla partecipazione di registi come Wim Wenders, che si sono schierati pubblicamente contro le accuse di politicizzazione del festival. La discussione si concentra sul ruolo degli artisti e sulla responsabilità di chi

Berlinale, la protesta di Arundhati Roy: l'arte non può restare in silenzio sulla politica. Berlino è scossa da una polemica che investe la Berlinale, il prestigioso festival cinematografico. La scrittrice Arundhati Roy ha annunciato il suo ritiro dall'evento in segno di protesta contro le dichiarazioni del presidente della giuria, Wim Wenders, riguardo all'opportunità di affrontare temi politici, in particolare il conflitto a Gaza. La decisione riaccende il dibattito sul ruolo dell'arte e degli artisti nell'esprimere posizioni su questioni di rilevanza globale. La scintilla: le parole di Wenders e la reazione di Roy.