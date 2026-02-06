Regione Puglia | avviso pubblico per direttori generali delle Asl Giunta

La Regione Puglia cerca nuovi direttori generali per le Asl e gli Irccs. La Giunta ha approvato un avviso pubblico aperto a chi vuole candidarsi, coinvolgendo le strutture di Bari, Foggia, Barletta e Taranto. Le manifestazioni di interesse sono ora aperte, e chi pensa di avere i requisiti può presentare la sua candidatura per ricoprire i ruoli di vertice nelle principali aziende sanitarie e ospedali della regione.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: La Giunta regionale questo pomeriggio ha approvato l’avviso pubblico finalizzato all’acquisizione delle manifestazioni di interesse a ricoprire l’incarico di Direttore Generale della Asl Br, Asl Bt, Asl Fg, Asl Le, Asl Ta, Aou “Ospedali Riuniti” di Foggia, Irccs “Istituto Tumori Giovanni Paolo II” di Bari e Irccs “S. De Bellis” di Castellana Grotte. Contestualmente, al fine di assicurare la continuità nella gestione, è stata disposta la prosecuzione delle gestioni commissariali delle Aziende della ASL BT, della ASL TA, dell’AOU “Ospedali Riuniti” di Foggia, dell’IRCCS “Istituto Tumori Giovanni Paolo II” di Bari e dell’IRCCS “S. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Regione Puglia: avviso pubblico per direttori generali delle Asl Giunta Approfondimenti su Regione Puglia Sanità in Puglia, al via l'avviso per i nuovi direttori generali: tempi e regole della selezione La Regione ha aperto le candidature per i nuovi direttori generali delle Asl e dell’ospedale di Foggia. Regione Puglia, un avviso pubblico a sostegno delle donne vittime di violenza La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Regione Puglia Argomenti discussi: Avviso pubblico Cantieri Innovativi di Antimafia Sociale 2.0; Leo e Ciliento: applicata la legge regionale sul salario minimo nel nuovo Avviso pubblico per i servizi di vigilanza armata, custodia e portierato della Regione Puglia; Regione Puglia: bando per la transizione energetica degli impianti sportivi; Regione Puglia, 68 mln euro per valorizzare il patrimonio culturale pubblico. Regione Puglia, approvato il bando per i direttori generali di otto aziende sanitarie: nomine entro marzoRegione Puglia, approvato il bando per i direttori generali di otto aziende sanitarie: nomine entro il 31 marzo ... telebari.it Sanità in Puglia, al via l'avviso per i nuovi direttori generali: tempi e regole della selezioneApprovato l'avviso pubblico per la selezione dei Dg delle Asl, del Riuniti di Foggia e degli Irccs ‘Istituto Tumori Giovanni Paolo II’ di Bari e ‘S. De Bellis’ di Castellana Grotta. La continuità gest ... foggiatoday.it Regione Puglia facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.