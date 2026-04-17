Le intercettazioni di Natoli e Scarpinato sui figli di Paolo Borsellino

In alcune intercettazioni emerse di recente, sono stati ascoltati dialoghi tra alcuni indagati che fanno riferimento ai figli di un noto magistrato ucciso. Tra le conversazioni, si sente una frase in cui si paragona il magistrato scomparso a un’altra persona, usando espressioni insultanti e riferimenti alla propria esperienza. Questi materiali sono ora oggetto di analisi da parte delle autorità giudiziarie.

«O Paolo Borsellino, buonanima, era pure lui un grande coglione come me che aveva il grande maestro della massoneria col muro confinante e non se n’era mai accorto oppure Palermo è questa!!! Picchì proprio, ci pinzava stamatina (Perché proprio ci pensavo stamattina ndr), dissi: è splendido! se io muoio i miei figli potranno andare a fare le conferenze nell’Anm alla pari di Manfredi Borsellino con capacità argomentative ben superiori a quelle di Manfredi! È chiaro? picchì iddu ppì ora che ave? u vantaggio che so patre murìu e iu ristavu vivu?! (Perché lui ha il vantaggio che suo padre è morto e io sono rimasto vivo ndr)». Queste le pronunciate da Gioacchino Natoli, ex membro del pool antimafia.🔗 Leggi su Open.online

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