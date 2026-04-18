Scappa dopo l’incidente guidava senza patente e un tasso alcolemico oltre 7 volte il limite

Un uomo di 51 anni, coinvolto in un incidente stradale, si è dato alla fuga prima di essere raggiunto dalle forze dell’ordine. Durante il controllo, è risultato privo di patente, che gli era stata ritirata nel 2025, e con un tasso alcolemico superiore di oltre sette volte il limite massimo consentito. La polizia locale di Seregno ha individuato e fermato l’uomo poco dopo.

Prima si è fermato dopo aver fatto un incidente e dopo ha pensato bene di darsela a gambe. Ma quando è stato rintracciato dalla polizia locale di Seregno, è emerso che il 51enne guidava senza patente - ritiratagli nel 2025 - e un tasso alcolemico oltre 7 volte il consentito. Il fattoDopo un.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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