Incidente in autostrada vicino Patti denunciato 52enne | tasso alcolemico otto volte oltre il limite

Un uomo di 52 anni è stato coinvolto in un incidente autonomo sull'autostrada A20, vicino allo svincolo di Patti. Durante i controlli, è risultato con un tasso alcolemico di 4,7 grammi per litro di sangue, oltre otto volte superiore al limite legale di 0,5 gl. L’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Nessun altro veicolo è stato coinvolto nell’incidente.

Un tasso alcolemico pari a 4,7 grammi per litro di sangue, oltre otto volte superiore al limite consentito di 0,5 gl, ha evidenziato le condizioni psicofisiche di un uomo di 52 anni coinvolto in un incidente stradale autonomo avvenuto nei pressi dello svincolo di Patti, lungo l’Autostrada A20. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Monza, alla guida con un tasso alcolemico di tre volte sopra il limite: denunciato un 53enneMonza, 24 marzo 2026 – Al volante con tasso alcolemico oltre tre volte il limite. Aveva un tasso alcolemico tre volte oltre il limite: ritirata una patente nel weekendContinuano i servizi di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cervia - Milano Marittima che nello scorso fine... Temi più discussi: Incidente in autostrada a Milano: morto un motociclista. Chiuso un tratto dell'A4: traffico paralizzato; Grave incidente in autostrada vicino al casello di Mantova Nord: motociclista in condizioni critiche; Incidente stradale sull'autostrada A1. Coinvolti due mezzi pesanti e due auto: traffico in tilt; Tragico schianto in autostrada: morto un giovane, grave una ragazza e altri sei in ospedale. Autostrada A1: coda di 7 km per incidente tra Fidenza e FiorenzuolaIncidente Autostrada A1 oggi: situazione traffico in tempo reale, coda di 7 km tra Fidenza e Fiorenzuola. Scopri i percorsi alternativi. sicurauto.it Grave incidente in autostrada a Sesto SG: morto un motociclista, traffico paralizzato.Un motociclista ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto lungo l’Autostrada A4, nel tratto compreso tra Sesto San Giovanni/Cinisello Balsamo e Cormano, alle porte di Milano. Il sinistro si ... ticinonotizie.it Il dolore del fratello di Cinzia Iadarola, morta col marito in un incidente in moto il giorno di Pasqua. Gli amici: «Amavano viaggiare». Fracon anche in missione - facebook.com facebook In #FiPiLi coda per incidente tra Ginestra Fiorentina e Lastra a Signa verso FI #viabiliTOS x.com