Un uomo alla guida di un veicolo ha ignorato un posto di blocco e ha proseguito a grande velocità lungo la statale Adriatica, partendo da Civitanova e arrivando fino a Porto Potenza. Dopo un'ora di inseguimento, ha deciso di tuffarsi in mare per sfuggire alla cattura degli agenti di polizia. La fuga si è conclusa con l'intervento delle forze dell'ordine, che hanno rintracciato e fermato il veicolo in un'area vicina.

Macerata, 18 aprile 2026 – Non si ferma all’alt e scappa a tutta velocità lungo la statale Adriatica, da Civitanova fino a Porto Potenza, inseguito dalla polizia. Poi abbandona l’auto e si butta in mare. Così è stato arrestato l’altra notte un 24enne egiziano, Abdlerahman Khaled Mohamed Abdelsalam. Poco dopo mezzanotte, gli agenti del commissariato, guidati dal commissario capo Riccardo Zenobi, hanno intimato l’alt a una Audi A6, con a bordo due persone, lungo la statale 16. Ma il conducente non si è fermato. Ha spinto il piede sull’acceleratore ed è scappato. Subito la pattuglia si è messa all’inseguimento, durato poco meno di un’ora. Il...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scappa all’alt, inseguito per un’ora: tuffo in mare per sfuggire agli agenti

Notizie correlate

Leggi anche: Scappa all'Alt dei carabinieri: 21enne inseguito e arrestato

Pavia, spacciatore senza patente scappa in auto all’alt della Polizia: inseguito e arrestatoPavia, 30 gennaio 2026 - Tenta la fuga durante un controllo della polizia: arrestato 24enne trovato in possesso di cocaina e hashish.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Scappa all’alt, inseguito per un’ora: tuffo in mare per sfuggire agli agenti; Lo spacciatore scappa all'alt, nel folle inseguimento distrutte due auto della Polizia di Stato e investe un agente; Fugge all’alt e parte l'inseguimento, poi si schianta contro un muro: arrestato un 36enne; Padova, scappa all’alt e viene inseguito dai carabinieri: arrestato.

Scappa all’alt, inseguito per un’ora: tuffo in mare per sfuggire agli agentiLa folle corsa di un 24enne fino a Loreto lungo l’Adriatica. Arrestato in spiaggia a Porto Potenza Ha detto di essersi spaventato perché senza patente. Per ora è ai domiciliari con il braccialetto ele ... ilrestodelcarlino.it

Pavia, spacciatore senza patente scappa in auto all’alt della Polizia: inseguito e arrestatoPavia, 30 gennaio 2026 - Tenta la fuga durante un controllo della polizia: arrestato 24enne trovato in possesso di cocaina e hashish. Nella serata di mercoledì, le Volanti hanno arrestato in flagranza ... ilgiorno.it

#Thuram- #Barella- #Zielinski, l’Inter batte 3-0 il Cagliari e scappa a +12 sul Napoli x.com

Vico Equense, prova a rubare in un appartamento e poi scappa in bici: arrestato 43enne. Scattano i domiciliari per un uomo incensurato - facebook.com facebook