Pavia spacciatore senza patente scappa in auto all’alt della Polizia | inseguito e arrestato

Un giovane di 24 anni è stato arrestato a Pavia dopo aver tentato di scappare con l’auto durante un controllo della polizia. L’uomo, senza patente, ha cercato di seminare le forze dell’ordine, ma è stato braccato e fermato poco dopo. Durante la perquisizione, gli sono stati trovati addosso cocaina e hashish.

Pavia, 30 gennaio 2026 - Tenta la fuga durante un c ontrollo della polizia: arrestato 24enne trovato in possesso di cocaina e hashish. Nella serata di mercoledì, le Volanti hanno arrestato in flagranza di un cittadino marocchino di 24 anni, irregolare sul territorio nazionale, responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale. L’operazione è scaturita da un normale controllo stradale in via Vigentina: gli agenti hanno intimato l’alt a un veicolo, ma il conducente, anziché fermarsi, è fuggito, attraversando il centro abitato a velocità elevata e compiendo manovre pericolose per la pubblica incolumità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pavia, spacciatore senza patente scappa in auto all’alt della Polizia: inseguito e arrestato Approfondimenti su Pavia Spacciatore Scappa all'Alt dei carabinieri e tenta di dileguarsi, inseguito e bloccato la scoperta: guidava senza patente Scappa all'alt della polizia e viene inseguito contromano in centro: le volanti lo perdono Nella serata del 14 gennaio, un veicolo ha tentato di sfuggire a un controllo della polizia di Stato, dando inizio a un inseguimento nel centro cittadino. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. MilanoPaviaTV - Canale78 Sarà eseguita martedì prossimo l’autopsia sul corpo di Abdherraim Mansouri, il 28enne che lunedì scorso è stato ucciso da un poliziotto durante un controllo anti spaccio nel boschetto di Rogoredo, nella periferia sud di Milano. L’ac - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.