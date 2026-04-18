Scandalo Mandelson Starmer | non lascio

Il primo ministro ha commentato la vicenda legata alla nomina di un ex ministro come ambasciatore negli Stati Uniti, affermando che non era stato avvisato dei problemi di sicurezza interni e che il Foreign Office aveva trascurato le opinioni contrarie. La vicenda ha suscitato molte polemiche, con il primo ministro che ha definito l’accaduto “imperdonabile” e “sconcertante”. Starmer ha inoltre precisato che non intende dimettersi.

Il premier britannico Keir Starmer ha definito "imperdonabile" e "sconcertante" non essere stato informato sul fatto che Peter Mandelson non avesse superato il controllo di sicurezza interno sulla nomina politica ad ambasciatore negli Usa e che il Foreign Office avesse ignorato il parere contrario. Sono le parole con cui ieri mattina il primo ministro laburista, ha accolto i cronisti prima del summit dei Paesi volenterosi su Hormuz. Starmer si è detto "assolutamente furioso" per la vicenda, rispetto alla quale le opposizioni hanno chiesto le sue dimissioni, aggiungendo che lunedì esporrà al Parlamento tutti i fatti "in piena trasparenza". In ogni caso il premier britannico ha poi non si dimetterà.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Scandalo Mandelson. Starmer: non lascio Keir Starmer’s Mandelson Affair: Time To Quit Notizie correlate Leggi anche: Epstein, scandalo a Londra: Starmer nel mirino per Mandelson Lo scandalo Epstein-Mandelson investe Starmer, salta il suo braccio destroLo tsunami transatlantico scatenato dallo scandalo legato al nome di Jeffrey Epstein si abbatte nel cuore di Downing Street . Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Scandalo Epstein, nuove clamorose rivelazioni su Mandelson: ora Starmer potrebbe dimettersi; Scandalo Mandelson-Epstein, Starmer traballa: Non mi avevano informato; Caso Epstein Files, nuove rivelazioni su Mandelson: premier Starmer a rischio; 'Bugie sullo scandalo Mandelson', Starmer all'angolo. Scandalo Mandelson. Starmer: non lascioBufera in Gran Bretagna sulla nomina dell’ambasciatore nonostante il coinvolgimento nel caso Epstein. quotidiano.net 'Bugie sullo scandalo Mandelson', Starmer all'angoloSe non è il colpo di grazia alla leadership di Keir Starmer, ha tutta l'aria di esserne il preannuncio. ansa.it 'Bugie sullo scandalo Mandelson', Starmer all'angolo x.com Regno Unito: il premier #Starmer ancora nella bufera per il caso #Mandelson, l’ex ambasciatore negli Usa legato al finanziere pedofilo Jeffrey #Epstein. Silurato alto funzionario del ministero degli Esteri e si temono altre dimissioni. #Tg1 Nicoletta Manzione - facebook.com facebook