A Londra, si sono intensificati i controlli su un caso legato a Epstein, con il leader di un partito principale coinvolto. In particolare, si è scoperto che un ex ambasciatore britannico a Washington è stato nominato senza l’approvazione dei servizi di sicurezza locali. Il Ministero degli Esteri avrebbe nascosto questa decisione, superando le valutazioni ufficiali delle agenzie di sicurezza. La vicenda ha attirato l’attenzione pubblica e politica sulla gestione delle nomine ufficiali.

Mandelson è coinvolto nello scandalo Epstein. I servizi di sicurezza di Londra non avevano approvato la nomina dell’ex ambasciatore britannico a Washington, ma il Ministero degli Esteri li ha scavalcati e ha insabbiato il loro parere. Starmer dice di non esserne stato a conoscenza ma le opposizioni incalzano: “Bugie, deve andarsene” Loscandalo Epsteincontinua rivelare scomode verità e negli ultimi tempi un caso correlato che scuote lapolitica britannicasi sta facendo ogni giorno più pesante. Il primo ministroKeir Starmerè finito al centro di una tempesta dopo le rivelazioni sulla nomina diPeter Mandelsoncome ambasciatore nel Regno Unito a Washington.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Epstein, scandalo a Londra: Starmer nel mirino per Mandelson

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