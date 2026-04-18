Scandalo astroturfing | il piano del carbone per manipolare le elezioni

Durante le ultime elezioni federali, un’associazione che si presentava come un movimento indipendente e guidato dalla comunità ha condotto una vasta campagna pubblicitaria contro il Partito Laburista. Tuttavia, è stato accertato che l’intero finanziamento della campagna proveniva da un gruppo di lobby del settore carbonifero. La scoperta ha portato all’apertura di un’indagine per verificare eventuali violazioni legali e il coinvolgimento di altre entità.

Un’associazione che si presentava come un movimento guidato dalla comunità e indipendente ha orchestrato una massiccia campagna pubblicitaria contro il Partito Laburista durante le ultime elezioni federali, ricevendo l’intero finanziamento da un gruppo di lobby del settore carbonifero. Energy for Australians ha incassato oltre un milione di dollari da Coal Australia, un’organizzazione che rappresenta i grandi interessi minerari, alimentando sospetti su operazioni di manipolazione dell’opinione pubblica attraverso la creazione di finti movimenti popolari. I documenti depositati presso la commissione elettorale australiana rivelano che il budget totale ricevuto da Energy for Australians ammonta a 1.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scandalo astroturfing: il piano del carbone per manipolare le elezioni Notizie correlate Black Cube: l’agenzia di intelligence israeliana accusata di manipolare le elezioni in SloveniaBlack Cube è un‘agenzia di intelligence privata fondata da ex ufficiali dei servizi segreti israeliani. Un freno alle bollette con le centrali a carbone, il piano B del governo. Il ministro Pichetto Fratin: «Pronte subito: ma a una condizione»L’esecutivo non esclude nulla di fronte all’impennata dei prezzi energetici legata alla crisi iraniana.