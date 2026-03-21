Black Cube, un'agenzia di intelligence privata creata da ex ufficiali dei servizi segreti israeliani, è stata accusata di aver manipolato le elezioni in Slovenia. La notizia ha attirato l’attenzione sulla presenza di questa organizzazione nel panorama politico locale, mentre le autorità slovene stanno conducendo le indagini per chiarire i fatti. La vicenda coinvolge direttamente le procedure elettorali e la trasparenza democratica nel paese.

Black Cube è un ‘agenzia di intelligence privata fondata da ex ufficiali dei servizi segreti israeliani. Il suo staff è composto da unità segrete del Mossad e da veterani dei corpi di élite. È nata nel 2010 per fornire attività di intelligence e reperimento prove anche attraverso agenti sotto copertura. Domani, 22 marzo, si vota in Slovenia. E il premier uscente Robert Golob ha denunciato una serie di interferenze elettorali nelle urne che si apriranno tra 24 ore. Puntando il dito su Janez Janša, leader conservatore del P artito Democratico Sloveno (SDS). Janša e Black Cube sarebbero impegnati in una campagna diffamatoria contro il partito di Golob. 🔗 Leggi su Open.online

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Discussioni sull' argomento Black Cube: l'agenzia di intelligence israeliana accusata di manipolare le elezioni in Slovenia; Black Cube e le presunte interferenze nel voto in Slovenia; Elezioni Slovenia, accuse di interferenze straniere. Ipotesi agenzia di spionaggio israeliana; Slovenia, spie israeliane contro il premier Golob: è polemica.

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