Un freno alle bollette con le centrali a carbone il piano B del governo Il ministro Pichetto Fratin | Pronte subito | ma a una condizione

Il governo sta considerando un piano alternativo per ridurre le bollette energetiche, puntando sulle centrali a carbone. Il ministro Pichetto Fratin afferma che le installazioni sono pronte e disponibili subito, purché siano rispettate determinate condizioni. Di fronte all’aumento dei costi energetici causato dalla crisi iraniana, l’esecutivo non esclude nessuna opzione da adottare in questa fase.

L’esecutivo non esclude nulla di fronte all’impennata dei prezzi energetici legata alla crisi iraniana. Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha confermato in un colloquio con La Stampa che le centrali a carbone di Civitavecchia e Brindisi potrebbero tornare in funzione nel giro di pochissimo tempo: «Possono essere operative anche subito, basta un decreto». La condizione, però, è che il prezzo del gas si stabilizzi oltre i 70 euro, altrimenti la riattivazione non reggerebbe economicamente. Intanto il governo temporeggia sugli stoccaggi, scommettendo su un’inversione della curva dei prezzi nei prossimi mesi. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Leggi anche: Forniture di gas sicure, ma Bruxelles trema sui prezzi. Come il ministro Pichetto: “Tengo in riserva le centrali a carbone” Pichetto Fratin vuol fare dell’Italia l’hub europeo del metano: il governo prova una vera avversione per le rinnovabiliDella fase attuale ricorderemo non solo le intemerate di Trump, ma anche la linea di galleggiamento con cui il governo Meloni sta affrontando le... Approfondimenti e contenuti su Pichetto Fratin Argomenti discussi: Energia, Bonelli: Meloni brancola nel buio. Basta dipendenza dal gas, si usino i fondi ETS per ridurre le bollette. Pichetto Fratin: «Controlli contro gli abusi su caro carburanti e speculazioni. Il decreto Bollette? Va rivisto»Il ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin: «Sono preoccupato, ma sulle accise c’è la fretta di dire facciamo subito qualcosa. Con il rischio di fare peggio» ... corriere.it Decreto Energia, Fratin: Risparmi per oltre 5 miliardi in due anni. Dimezzata la bolletta elettrica ai vulnerabiliAbbiamo deciso di andare avanti sull’Ets, su cui come governo abbiamo preso una posizione netta in Europa: serviva un messaggio chiaro come Paese. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza ... affaritaliani.it