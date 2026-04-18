Scafati-Avellino | derby infuocato per la promozione in Serie A
Domani, alle ore 18, al PalaMangano di Scafati si svolgerà una partita tra l’Unicusano Avellino Basket e la GIVOVA Scafati, valida per la promozione in Serie A. La sfida rappresenta un momento importante nella stagione dei due team, che si contendono un posto di rilievo nel campionato. La partita si gioca in un contesto di grande attesa tra tifosi e addetti ai lavori.
Domani, domenica 19 aprile 2026, il PalaMangano di Scafati ospiterà un confronto che trascende la semplice competizione sportiva: l’Unicusano Avellino Basket sfiderà la GIVOVA Scafati alle ore 18.00. Si tratta di un derby decisivo per le sorti della stagione regolare, in cui le due realtà campane si contendono posizioni cruciali per i playoff e, nel caso dei gialloblu, la possibilità di ottenere la promozione diretta in Serie A grazie alla superiorità negli scontri diretti che li vede attualmente in testa alla classifica. Il match si inserisce in un clima di massima tensione agonistica, considerando che nello scontro all’indietro, disputatosi nel PalaDelMauro, la squadra di Avellino era riuscita a imporsi con un punteggio di 80 a 72.🔗 Leggi su Ameve.eu
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