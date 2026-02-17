Reggina Serie C nel mirino | nove vittorie di fila e un calendario infuocato per la promozione
La Reggina ha conquistato nove vittorie consecutive, spinta dalla voglia di tornare in Serie C e dalla presenza di match complicati nel calendario. La squadra ora si prepara a sfide decisive, tra derby e scontri diretti, che possono cambiare il suo destino.
Reggina, la corsa alla Serie C si fa rovente: derby e scontri diretti per un sogno che torna a vivere. La Reggina 1914 è protagonista di una straordinaria rimonta nel campionato di Serie D, con l’obiettivo di riconquistare un posto tra i professionisti. A nove partite dalla fine, la squadra calabrese, reduce da nove vittorie consecutive, si trova a soli due punti dalla vetta della classifica, pronta ad affrontare un calendario infuocato di derby e scontri diretti che decideranno il suo futuro. Un’onda d’entusiasmo dal Granillo alla città. La recente vittoria contro il Messina, ottenuta davanti a oltre 7.🔗 Leggi su Ameve.eu
