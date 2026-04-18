Scacchiera indossabile da 4 milioni | è la novità di Chanel con 9000 diamanti e i pezzi sono gioielli
All’interno della fiera Watches and Wonders 2026, Chanel ha presentato la collezione Coco Game, caratterizzata da una scacchiera “indossabile” realizzata con ceramica, oro e 9000 diamanti. La scacchiera, del valore di circa 4 milioni di euro, si distingue per essere composta da pezzi che sono anche gioielli. La presentazione ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli esperti di alta gioielleria.
Chanel ha presentato la nuova collezione Coco Game alla fiera Watches and Wonders 2026: la scacchiera in ceramica, oro e diamanti è la protagonista assoluta.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
L’inverno in bikini di Chanel Totti: “ruba” il due pezzi di velluto a mamma Ilary BlasiA pochi giorni dal debutto televisivo a Pechino Express, Chanel Totti si è concessa una vacanza sulla neve.
Leggi anche: Mariah Carey, i diamanti da capogiro sfoggiati alla cerimonia delle Olimpiadi: gioielli da 15 milioni di Euro