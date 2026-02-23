L'inverno in bikini di Chanel Totti | ruba il due pezzi di velluto a mamma Ilary Blasi

Chanel Totti ha indossato un bikini di velluto durante una vacanza sulla neve, causando scalpore tra gli appassionati di moda. La scelta ha attirato l’attenzione perché il capo, tipicamente estivo, è stato sfoggiato in un contesto insolito, suscitando commenti sui social. La ragazza ha condiviso alcune foto mentre si rilassa tra le montagne, creando un contrasto tra il vestito e l’ambiente innevato. La scena ha fatto discutere tra gli utenti, interessati alle sue scelte di stile.