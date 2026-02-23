L'inverno in bikini di Chanel Totti | ruba il due pezzi di velluto a mamma Ilary Blasi
Chanel Totti ha indossato un bikini di velluto durante una vacanza sulla neve, causando scalpore tra gli appassionati di moda. La scelta ha attirato l’attenzione perché il capo, tipicamente estivo, è stato sfoggiato in un contesto insolito, suscitando commenti sui social. La ragazza ha condiviso alcune foto mentre si rilassa tra le montagne, creando un contrasto tra il vestito e l’ambiente innevato. La scena ha fatto discutere tra gli utenti, interessati alle sue scelte di stile.
A pochi giorni dal debutto televisivo a Pechino Express, Chanel Totti si è concessa una vacanza sulla neve. Nonostante il freddo, ha indossato il bikini ed è un modello "rubato" dall'armadio di mamma Ilary. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Divorzio Totti-Blasi, Chanel rompe il silenzio: “Ci vanno di mezzo i figli, per me e Cristian non è stato facile”Chanel Totti ha deciso di parlare dopo il divorzio tra i genitori, che ha coinvolto anche i figli.
Isabel Totti dal parrucchiere: la figlia di Ilary Blasi ci “dà un taglio”Isabel Totti si è fatta bella dal parrucchiere di mamma Ilary Blasi.
Approfondimenti, notizie e discussioni
Argomenti discussi: Michelle Hunziker, il bikini bianco anni Novanta alle Maldive; Michelle Hunziker alle Maldive: la vacanza esotica invernale nel resort da oltre 7mila euro a notte; Irina Shayk in bikini e camicia bianca è una Venere contemporanea; Jessica Alba sfoggia addominali tonici nelle foto in bikini durante le vacanze a Miami con il fidanzato Danny Ramirez.
Michelle Hunziker da urlo: fisico da sogno in bikini nel resort di lusso alle Maldive, le fotoVacanza da sogno per Michelle Hunziker alle Maldive: bikini mozzafiato, mare cristallino e relax nel resort di lusso. donnaglamour.it
Michelle Hunziker, il bikini bianco anni Novanta alle MaldiveCome si combatte il grigiore invernale? Partendo per le Maldive: è questa la strategia di Michelle Hunziker, che in vacanza ha sfoggiato un bikini strepitoso. dilei.it
Chanel Totti e il doloroso addio dei suoi genitori: «Solo noi sappiamo come è andata: per noi figli non è stato affatto facile, ma io ho sempre sostenuto sia mamma che papà» - https://www.eva3000.com/chanel-totti-si-racconta-per-la-prima-volta/ - facebook.com facebook
Chanel Totti a Pechino Express: "Essere “figlia di” non è semplice. La separazione dei miei genitori non è stata facile" x.com