Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina, Mariah Carey ha attirato l’attenzione con i diamanti che indossava. La cantante ha sfoggiato gioielli dal valore complessivo di circa 15 milioni di euro, creando grande curiosità tra il pubblico e i media presenti.

Look da capogiro per Mariah Carey. La cantante ha sfoggiato diamanti da 15 milioni di Euro alla cerimonia delle Olimpiadi di Milano Cortina. La cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 a San Siro ha visto tra i protagonisti anche Mariah Carey. La cantante alle prese con l’italiano sulle note di “Nel blu dipinto di blu” (supportata dal gobbo), ha sfoggiato un look e dei gioielli.. da capogiro! A lasciare di stucco infatti sono stati i diamanti indossati che valevano, come rivelato da Enternainment News e PageSix la bellezza di 15 milioni di dollari. Il look indossato è già destinato a fare storia, a quanto pare. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Mariah Carey, i diamanti da capogiro sfoggiati alla cerimonia delle Olimpiadi: gioielli da 15 milioni di Euro

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si terrà venerdì 6 febbraio alle 20.

Allo stadio di San Siro, a Milano, si è tenuta la cerimonia di apertura dei Giochi invernali di Milano-Cortina.

