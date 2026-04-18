Durante gli Europei di scacchi in corso a Katowice, in Polonia, gli italiani Brunello e Lodici sono stati sconfitti nelle rispettive partite. La competizione, che vede ancora in corsa diversi giocatori, è ora caratterizzata da una lotta a cinque per la vittoria. Questo primo risultato ha impedito ai due italiani di qualificarsi alla prossima fase della World Cup 2027.

Il primo tentativo di qualificare italiani alla World Cup 2027 non è andato a buon fine. Gli Europei di scacchi in corso di svolgimento a Katowice, Polonia, offrono questo primo responso a seguito dei risultati odierni. A rimanere in corsa era uno solo degli azzurri, Sabino Brunello, risultato dopo una serie di circostanze inaspettate il primo dei nostri giocatori in graduatoria. Oggi di fronte a lui il forte ucraino Anton Korobov, garanzia di esperienza e qualità ogni volta che lo si affronta. La partita, un’Italiana, si infila in un finale molto particolare, di Alfieri contro Cavalli. Korobov, con il Bianco, ha oltre 20 minuti di tempo in...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scacchi: agli Europei Brunello e Lodici sconfitti, per la vittoria è lotta a cinque

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