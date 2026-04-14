Scacchi | agli Europei riscatto di Lodici impresa Bettalli Brunello e Moroni sconfitti

Nella settima giornata degli Europei di scacchi a Katowice, in Polonia, si sono verificati diversi risultati sorprendenti. L’Italia ha visto il riscatto di uno dei suoi rappresentanti e un’impresa di un altro giocatore, mentre Brunello e Moroni sono stati sconfitti. Le partite sono state caratterizzate da esiti imprevedibili e momenti di tensione, segnando un giorno ricco di colpi di scena per gli azzurri in gara.

Settima giornata di brividi, di riscatti e di partite finite in modo inaspettato. Così si può definire il lato italiano di oggi agli Europei individuali di scacchi in corso di svolgimento a Katowice, Polonia. Per il momento basti dire che i fatti odierni portano quattro giocatori al comando: Aydin Suleymanli (Azerbaigian), Nikolozi Kacharava (Georgia), Jan Malek (Polonia) e David Anton (Spagna). Lorenzo Lodici fa ora parte del gruppone che va dal 5° al 26° posto a 5,5. Per il numero 1 d’Italia, dopo la sconfitta di ieri, una vittoria in grande stile sul diciassettenne ingese Shreyas Royal, senza dubbio alcuno altamente talentuoso, ma che in questo caso, con una partita già abbastanza complessa nei suoi squilibri di materiale, mette a Lodici sul piatto d’argento il punto intero.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scacchi: agli Europei riscatto di Lodici, impresa Bettalli. Brunello e Moroni sconfitti Scacchi: agli Europei prima sconfitta per Lodici, patte di Moroni e BrunelloSesto turno agrodolce per il cammino degli italiani agli Europei individuali di scacchi che si stanno svolgendo a Katowice, in Polonia. Scacchi: agli Europei Lodici, Moroni e Brunello fanno 2/2 con belle vittorieVa in archivio anche la seconda giornata agli Europei individuali di scacchi in corso di svolgimento a Katowice, un evento da 500 iscritti e un...