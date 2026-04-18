Nicolò Bulega fa sua la Superpole ad Assen | prosegue il dominio 4° Petrucci

Nell'ultima sessione di qualifiche del terzo evento del Mondiale 2026 di Superbike, Nicolò Bulega ha conquistato la prima posizione. La Superpole si è svolta sull’iconico circuito di Assen, con Bulega che ha ottenuto il miglior tempo. Sul podio virtuale si sono piazzati anche altri piloti, tra cui il quarto classificato, Petrucci. La giornata ha visto una costante competitività tra i motociclisti durante le prove ufficiali.

Calato il sipario sulla Superpole del terzo appuntamento del Mondiale 2026 di Superbike. Sul mitico tracciato di Assen, nei Paesi Bassi, i centauri della categoria della derivate dalla serie si sono confrontati a suon di time-attack per ottenere la miglior prestazione possibile in vista di gara-1, in programma oggi alle 15:30. La stagione è iniziata nel segno di Nicolò Bulega. L’alfiere della Ducati ha proseguito in questo trend, facendo propria la terza Superpole stagionale e portando il computo complessivo in carriera nella categoria a 12. Un attacco al tempo in cui Bulega si è potuto concedere anche una caduta nel finale, ma tale da non cambiare lo spartito minimamente.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nicolò Bulega fa sua la Superpole ad Assen: prosegue il dominio, 4° Petrucci Notizie correlate Leggi anche: Superbike, Nicolò Bulega fa sua la Superpole a Portimao! Dominio della Ducati in Portogallo Superbike, Nicolò Bulega svetta anche nella FP2 di Assen davanti a Baldassarri. 4° PetrucciNicolò Bulega si conferma e chiude al comando anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Olanda, terzo appuntamento del Mondiale di... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Assen Prove 1: Tolgono benzina alla Ducati ma Nicolò Bulega se ne frega; Nicolò Bulega lascerà Ducati per entrare in MotoGP? Il manager Martinelli: Per sposarsi bisogna essere in due…; Perché Nicolò Bulega non è la prima scelta della Ducati?; SBK, Bulega ad Assen per fare 13: record di Razgatlioglu pareggiabile da Nicolò. Nicolò Bulega fa sua la Superpole ad Assen: prosegue il dominio, 4° PetrucciCalato il sipario sulla Superpole del terzo appuntamento del Mondiale 2026 di Superbike. Sul mitico tracciato di Assen, nei Paesi Bassi, i centauri della ... oasport.it Superbike, Nicolò Bulega svetta anche nella FP2 di Assen davanti a Baldassarri. 4° PetrucciNicolò Bulega si conferma e chiude al comando anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio d'Olanda, terzo appuntamento del Mondiale di ... oasport.it SBK - ANCORA BULEGA AL TOP NELLE FP2, FANTASTICO 2° POSTO PER BALDASSARRI È sempre Nicolò Bulega a chiudere davanti a tutti le sessioni della Superbike: anche le FP2 ad Assen hanno visto il ducatista del team Aruba al comando, seguito d - facebook.com facebook Superbike, Nicolò Bulega svetta anche nella FP2 di Assen davanti a Baldassarri. 4° Petrucci - x.com