Dopo un periodo di attesa, Esselunga ha annunciato l’avvio dei lavori per un nuovo supermercato in via Ugo Bassi, nell’area dell’ex Questura. L’azienda ha dichiarato che l’apertura è prevista entro tre anni, dopo che il cantiere ha preso ufficialmente il via. Questa decisione segna il passo successivo nella realizzazione del negozio, che sarà gestito direttamente dal supermercato.

Il tempo della prudenza è finito. Ora che il cantiere è partito, arriva l’annuncio di Esselunga: "Apriremo noi il supermercato in via Ugo Bassi nell’area della ex Questura". Annuncio che conferma le voci che si rincorrevano dal 2021, quando la società Asi (Ariminum sviluppo immobiliare) comprò all’asta per 14,5 milioni l’area della – mai aperta – nuova Questura di Rimini. Il ’mostro’ di via Bassi è stato demolito a fine 2024, dopo l’accordo tra Asi e Comune raggiunto dopo un lungo braccio di ferro. Ora è la stessa direzione di Esselunga a svelare il progetto nei dettagli: "È previsto prevede un supermercato con una superficie di vendita di 1500 metri quadri, che avrà un parcheggio a raso con 54 posti auto pubblici e 24 privati e un ampio parcheggio interrato di 332 posti".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sbarca Esselunga: "Il supermercato pronto in tre anni"

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