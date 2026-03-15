Furti e minacce all' Esselunga in carcere l' incubo del supermercato di Via Canova

La polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 51 anni accusato di aver commesso diversi furti e minacce all’interno di un supermercato di Via Canova. L’indagato è ritenuto responsabile anche di aver portato armi in modo abusivo e di aver minacciato il personale del negozio. La misura è stata disposta in seguito alle indagini condotte dagli agenti.

La polizia di Stato ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di furto aggravato, minaccia grave e porto abusivo di armi nei confronti di un cittadino italiano di 51 anni. All’esito degli approfondimenti eseguiti dagli investigatori della squadra mobile, al. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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