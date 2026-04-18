Sbalza dalla moto dopo lo scontro Muore a 63 anni sulla Provinciale

Nel pomeriggio di giovedì, un incidente si è verificato sulla Provinciale, coinvolgendo una moto. Dopo lo scontro, il centauro è stato sbalzato dalla sella ed è rimasto a terra. Nonostante l’intervento tempestivo di medici e personale sanitario, le sue condizioni sono peggiorate e è deceduto poco dopo. La vittima aveva 63 anni. La strada è stata chiusa temporaneamente per i rilievi e le operazioni di soccorso.

L’intervento di medici e personale sanitario non è servito, purtroppo: Antonio Pesciolini è morto per le conseguenze dell’incidente in cui è rimasto coinvolto nel pomeriggio di giovedì. Subito e sue condizioni sono apparse disperate; pochi minuti dopo se n’è andato. Non sono ancora chiari i dettagli del tragico sinistro, avvenuto a pochi chilometri dall’abitato di San Donato in Collina: da una prima ricostruzione, pare che l’uomo sia stato sbalzato dalla moto dopo un tamponamento e poi investito da un altro mezzo in transito. Potrebbe essere stato letale anche l’impatto violento con l’asfalto. L’incidente è avvenuto intorno alle 17,30 del 16...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sbalza dalla moto dopo lo scontro. Muore a 63 anni sulla Provinciale Notizie correlate Poliziotto fuori servizio muore in moto dopo lo schianto con una Volante sulla provinciale tra Bari e ModugnoUn poliziotto fuori servizio ha perso la vita in un incidente stradale mortale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi sulla strada provinciale 110,... Schianto sulla provinciale. Muore in moto a 29 anniPerde il controllo della moto lungo una curva e finisce violentemente sull’asfalto: muore un ragazzo di 29 anni. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Sbalza dalla moto dopo lo scontro. Muore a 63 anni sulla Provinciale; Vigevano, Jennifer Pedano non ce l’ha fatta: morta la mamma di 32 anni sbalzata dalla moto; Trento, durante la benedizione delle moto un centauro impenna ma finisce per travolgere una donna che viene sbalzata nell'aiuola; Il prof eroe salva i liceali in gita a Praga: Così ho fermato il pullman che sbandava fuori controllo in autostrada. Il #15aprile 1928 parte la spedizione del dirigibile Italia del gen. #Nobile. La prima trasvolata del Polo Nord, equipaggio italiano, è tragedia: l'Italia perde quota, urta i ghiacci e sbalza a terra 10 uomini tra cui Nobile. I soccorsi alla "tenda rossa" arrivano 49 gg. x.com Ciao ragazzi un vostro parere bpco + efisema grave tutti i giorni per mezz'ora faccio la pep la saturazione sbalza a 99, voi che dite è un bene ho non va bene - facebook.com facebook