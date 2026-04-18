Saviano assolto dall’accusa di diffamazione Salvini | Giudici ideologicamente schierati

Dopo otto anni di processo, Roberto Saviano è stato assolto dall’accusa di diffamazione. La vicenda riguardava un’espressione usata dallo scrittore, che aveva definito il ministro dell’interno «ministro della mala vita». Salvini ha commentato la sentenza affermando che i giudici sarebbero “ideologicamente schierati”. La causa ha avuto inizio quando Saviano pronunciò quella frase, portandolo a un procedimento giudiziario durato quasi una decade.

Sono passati otto anni da quando Roberto Saviano è stato portato in tribunale per aver definito Matteo Salvini «ministro della mala vita». Dall’inizio della vicenda iniziata nel 2018, arriva per lo scrittore l’assoluzione dall’accusa di diffamazione. Saviano è ufficialmente assolto, ma perché è nata la controversia con Salvini?. L’inasprimento del rapporto tra l’attuale vicepresidente del Consiglio e il giornalista è iniziato ben prima, nel 2017. In quel periodo Salvini decise di pubblicare un post su Facebook in cui minacciava apertamente di togliere la scorta a Saviano, a seguito di una critica partita da quest’ultimo sul tema dell’immigrazione.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Saviano, assolto dall’accusa di diffamazione. Salvini: «Giudici ideologicamente schierati» Saviano assolto da accusa di diffamazione contro Salvini, definito 'ministro della malavita' Notizie correlate Saviano assolto dall’accusa di diffamazione: definì Salvini “ministro della malavita”. Il vicepremier: “Lo querelo di nuovo”Il giudice monocratico del tribunale di Roma ha assolto lo scrittore Roberto Saviano, accusato di diffamazione nei confronti di Matteo Salvini perché... Saviano assolto nel processo per diffamazione a SalviniIl giudice monocratico del tribunale di Roma ha assolto Roberto Saviano dall’accusa di diffamazione nei confronti di Matteo Salvini. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Saviano assolto dall'accusa di diffamazione: definì Salvini ministro della malavita. Il vicepremier: Lo querelo di nuovo; Salvini ministro della malavita. Assolto Saviano; Saviano-Salvini, lo scrittore assolto dall'accusa di diffamazione: Libertà di critica contro il potere; Saviano assolto nel processo per diffamazione contro Salvini: aveva definito il leader della Lega ministro della malavita. Saviano assolto dalla accusa di diffamazione a Salvini, il ministro dei Trasporti replicaRoberto Saviano è stato assolto dall'accusa di diffamazione ai danni del Ministro dei trasporti Matteo Salvini. Il politico non soddisfatto della decisione promette battaglia. notizie.it Salvini ministro della malavita? Saviano assolto: Io, perseguitato per 8 anni. Ma il vicepremier: Lo querelo di nuovoLo scrittore Roberto Saviano assolto dall’accusa di diffamazione per i post pubblicati sui social nel 2018, quando il leader leghista Matteo Salvini era ministro dell'Interno. Ecco le reazioni alla se ... quotidiano.net Il tribunale di Roma ha assolto lo scrittore Roberto Saviano dall’accusa di diffamazione nei confronti del vicepremier Matteo Salvini, per alcune dichiarazioni del 2018, quando il leader della Lega era ministro dell’Interno. Al centro del procedimento l’espressio - facebook.com facebook Saviano assolto, ma torna all'attacco: "Voleva consegnarmi ai clan". #Salvini: "Querelerò di nuovo". x.com