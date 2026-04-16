Saviano assolto nel processo per diffamazione a Salvini

Il giudice del tribunale di Roma ha deciso di assolvere l’autore noto per le sue inchieste dai capi di imputazione di diffamazione nei confronti di un politico. La decisione arriva al termine di un processo che aveva attirato l’attenzione sui contenuti delle dichiarazioni fatte dall’imputato. La vicenda si è conclusa con l’assoluzione, confermando la decisione del giudice di non riconoscere responsabilità penale.

Il giudice monocratico del tribunale di Roma ha assolto Roberto Saviano dall’accusa di diffamazione nei confronti di Matteo Salvini. Il segretario della Lega aveva denunciato l’autore di Gomorra per averlo chiamato « ministro della malavita » nel 2018, in risposta ad alcuni post in cui l’allora titolare del Viminale polemizzava sulla scorta allo scrittore. A distanza di otto anni, il tribunale di Roma ha stabilito che il fatto non costituisce reato. Matteo Salvini (Imagoeconomica). Cosa aveva detto Saviano a Salvini nel 2018. «Le parole pesano, e le parole del ministro della malavita, eletto a Rosarno con i voti di chi muore per ‘ndrangheta, sono parole da mafioso.🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Saviano assolto nel processo per diffamazione a Salvini Roberto Saviano spiega il piano del figlio di Totò Riina: Riavvicinare i più giovani a cosa nostra Notizie correlate Roberto Saviano assolto nel processo per diffamazione a Salvini: lo chiamò “ministro della mala vita”Lo scrittore Roberto Saviano è stato assolto dall'accusa di diffamazione ai danni di Matteo Salvini, che lo aveva portato in tribunale per averlo... Roberto Saviano assolto: nessuna diffamazione contro Matteo SalviniABBONATI A DAYITALIANEWS La decisione del tribunale dopo anni di processo Lo scrittore Roberto Saviano è stato assolto dall’accusa di diffamazione... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Perché il colono in copertina disturba Israele; Torino, scommesse illegali con giocata assistita: assolti due imprenditori, due anni di carcere per un barista; Sinner conquista Montecarlo e la vetta del ranking: Alcaraz sconfitto in due set. Roberto Saviano assolto nel processo per diffamazione a Salvini: lo chiamò ministro della mala vitaLo scrittore Roberto Saviano è stato assolto dall'accusa di diffamazione ai danni di Matteo Salvini, che lo aveva portato in tribunale per averlo chiamato ... fanpage.it Roberto Saviano assolto nel processo contro Matteo Salvini, voleva togliermi la scorta e consegnarmi ai clanRoberto Saviano è stato assolto dall'accusa di diffamazione nei confronti di Matteo Salvini: su cosa si basava la causa ... virgilio.it È arrivata una gran bella notizia! Roberto Saviano è stato assolto in tribunale dal processo per diffamazione intentato da Matteo Salvini per averlo definito nel 2018 “ministro della mala vita”. Ha vinto Roberto! E ha perso Matteo Salvini. Poiché - hanno stabilito facebook