Primavera 1 Roma-Milan finisce 1-0 | brutta gara dei rossoneri Proposta offensiva assente Il commento

Nella 27ª giornata di Primavera 1, si è giocata la partita tra Roma e Milan allo Stadio Tre Fontane, con la vittoria dei giallorossi per 1-0. La squadra ospite ha mostrato una prestazione deludente, senza riuscire a proporre un gioco offensivo efficace. La gara si è conclusa con un risultato che premia la formazione di casa, mentre i rossoneri non sono riusciti a trovare il ritmo giusto.

Si è disputato in mattinata, allo 'Stadio Tre Fontane' di Roma, il match Roma-Milan, valido per la 27^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. I giovani diavoli rossoneri, affidati da quest'anno alla conduzione tecnica di Giovanni Renna, hanno perso 1-0. Per i giallorossi decisivo il gol di Morucci. Vediamo com'è andata! Il primo tempo della gara comincia piano, con le due squadre attente a non concedere nulla. La prima occasione arriva al 28' con Morucci che si presenta a tu per tu con Bouyer ma si mangia il gol del possibile vantaggio giallorosso. Da sottolineare la disattenzione difensiva di Cissé che ha lasciato rimbalzare in modo pericoloso il pallone. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Primavera 1, Roma-Milan finisce 1-0: brutta gara dei rossoneri. Proposta offensiva assente. Il commento Primavera, Milan-Roma termina 2-1: tre punti pesantissimi che portano i rossoneri in zona playoff. Il commentoSi è disputata, allo 'Sportitalia Village' di Carate Brianza, la partita Milan-Roma, valida per la 18^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. Primavera, Hellas Verona-Milan 4-1: batosta per i rossoneri incapaci di reagire. Il commentoSi è disputata, in mattinata, al 'Sinergy Stadium' di Verona, il match Hellas Verona-Milan, valido per la 23^ giornata del campionato Primavera 1... Tutto quello che riguarda Roma Milan. Temi più discussi: Scheda squadra Milan U20; Dove vedere Roma-Juventus e tutto lo sport in tv di domenica 1° marzo; SCOTTI DECISIVO, LA PRIMAVERA BATTE IL NAPOLI 2-1; Il calcio in TV oggi (22 febbraio), dove vedere Roma-Cremonese e Milan-Parma. LIVE - Primavera, Roma-Milan 1-0: termina il primo tempo al Tre FontaneI giallorossi di Guidi scendono in campo al Tre Fontane nella partita della ventisettesima giornata contro i rossoneri. Tutti gli aggiornamenti ... ilromanista.eu Diretta/ Roma Milan Primavera (risultato finale 1-0): Morucci per il riscatto giallorosso (oggi 2 marzo 2026)Diretta Roma Milan Primavera streaming video tv: giallorossi in corsa per il primo posto, rossoneri all'inseguimento di un posto nei playoff. ilsussidiario.net LIVE - Primavera, #RomaMilan: le formazioni ufficiali della sfida #ASRoma #ASRomaPrimavera x.com Primavera 1, Roma-Milan: dove vederla in TV e streaming - facebook.com facebook