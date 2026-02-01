Primavera Hellas Verona-Milan 4-1 | batosta per i rossoneri incapaci di reagire Il commento

Il Verona batte 4-1 il Milan nel match di Primavera 1 giocato al Sinergy Stadium. I rossoneri non riescono a reagire e subiscono una sconfitta pesante. La gara si conclude con un risultato senza appello, con il Verona che mette in mostra una buona prestazione e conquista tre punti importanti in casa.

Si è disputata, in mattinata, al 'Sinergy Stadium' di Verona, il match Hellas Verona-Milan, valido per la 23^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. I giovani diavoli rossoneri, affidati da quest'anno alla conduzione tecnica di Giovanni Renna, hanno perso 4-1. Per i padroni di casa gol di Barry e tripletta di Vermesan. Per il Milan gol di Dotta. Vediamo com'è andata! Parte forte nei primi minuti il Verona con una grande pressione sui rossoneri che faticano a uscire dal pressing gialloblu. Pochi minuti un'occasione per parte. Prima Lontani che col sinistro va vicino al gol, subito dopo Vermesan che impegna Bouyer con un grande intervento. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Primavera, Hellas Verona-Milan 4-1: batosta per i rossoneri incapaci di reagire.

