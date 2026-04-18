Sassuolo-Milan Primavera formazioni ufficiali | ecco l’undici scelto da Renna

Sono state rese note le formazioni ufficiali per la partita tra la squadra Primavera del Sassuolo e quella del Milan. Le formazioni sono state annunciate dai rispettivi allenatori prima dell’inizio del match. La sfida si svolge in un momento in cui entrambe le compagini cercano di migliorare la posizione in classifica. La partita si gioca oggi e vede in campo i giocatori titolari scelti dai tecnici.

Tra pochi minuti torna in campo il Milan Primavera di Giovanni Renna. La squadra rossonera è alla ricerca di riscatto dopo il pari casalingo di lunedì pomeriggio contro l'Atalanta e l'occasione arriva nel weekend con un match esterno da vincere per confermare la bella prestazione vista contro i bergamaschi. Allo 'Stadio Enzo Ricci' di Sassuolo, alle ore 15:00 comincerà la sfida valida per la 34^giornata del campionato Primavera 1. L'Under 20 rossonera è reduce da quattro risultati utili consecutivi e spera di portare a casa i tre punti per tornare in pianta stabile nella parte sinistra della classifica, ma non sarà facile.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Sassuolo-Milan Primavera, formazioni ufficiali: ecco l’undici scelto da Renna Notizie correlate Leggi anche: Milan Primavera-Atalanta, le formazioni ufficiali: ecco gli uomini scelti da Renna Leggi anche: Primavera 1, Milan-Lazio, le formazioni ufficiali: Renna sceglie Scotti in attacco Altri aggiornamenti Temi più discussi: Primavera 1, Sassuolo-Milan: cronaca live, formazioni e tabellino; Tabellino partita Sassuolo Femminile U19 vs Milan Women U19; Coppa Italia Primavera Sassuolo-Atalanta: così in campo; Tabellino partita Sassuolo vs Milan. Diretta Sassuolo Milan Primavera | Streaming video tv: neroverdi virtualmente salvi (18 aprile 2026)Diretta Sassuolo Milan Primavera, streaming video tv: i rossoneri vivono una situazione tranquilla, ma un ko potrebbe complicare tutto (18 aprile 2026) ... ilsussidiario.net Milan-Sassuolo: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioniMilan e Sassuolo si affrontano nella 15ª giornata della Serie A 2025/26 nel lunch match domenicale. Grande equilibrio nelle ultime otto sfide tra Milan e Sassuolo in Serie A: tre vittorie per parte e ... calciomercato.com Primavera 1, Sassuolo-Milan: dove vederla in TV e streaming facebook Primavera 1, Sassuolo-Milan: dove vederla in TV e streaming x.com