Alle 13:00 si gioca Milan Primavera contro Lazio, nella 24ª giornata di Primavera 1. Renna decide di mettere in porta Scotti in attacco, lasciando fuori altri giocatori. La partita si preannuncia combattuta, con le due squadre che cercano punti importanti in questa fase del campionato.

Manca davvero poco alla sfida di oggi tra Milan Primavera e Lazio. I ragazzi di Giovanni Renna, dopo la brutta sconfitta arrivata contro il Verona per 4-1, vogliono conquistare la vittoria, rimediando ai punti persi. Alla partita, valida per la 24esima giornata di Primavera 1, i rossoneri arrivano con 31 punti in classifica (12° posto). Vediamo, dunque, insieme le formazioni ufficiali di entrambe le squadre: LEGGI ANCHE: Gatti ancora nei pensieri del Milan. E in estate occhio anche a Gila: i dettagli>>> A dispozione. Bosi, Calvani, Santagostino, Milillo, Sulejmani, Marinaj, Trifelli, Canali, Montano, Iorio, Cangemi 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Primavera 1, Milan-Lazio, le formazioni ufficiali: Renna sceglie Scotti in attacco

Approfondimenti su Milan Lazio

Le formazioni ufficiali di Milan-Parma, valida per la 16ª giornata di Primavera 1, sono state annunciate da Renna e Corrent.

Le formazioni ufficiali di Milan-Roma, valida per la 18ª giornata di Primavera 1, sono state annunciate da Renna e Guidi.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Milan Lazio

Argomenti discussi: FEBBRAIO, CRESCE LA POSTA IN PALIO; Roma-Juventus accende il vertice, Milan e Sassuolo vogliono tenere il passo in Primavera 1; Under 18: Lazio-Monza; Primavera 1. Il 24° turno si apre oggi con un anticipo: il programma.

Diretta Milan Lazio Primavera/ Streaming video tv: sfida di metà classifica (7 febbraio 2026)Diretta Milan Lazio Primavera, streaming video tv: se i rossoneri stanno facendo fatica, i capitolini vanno fortissimo ultimamente (7 febbraio 2026) ... ilsussidiario.net

PRIMAVERA | Lazio - Atalanta 2-0: terzo successo di fila per PunziLe reti di Sulejmani e Montano stendono l’Atalanta e regalano il terzo successo consecutivo alla Lazio Primavera. Dopo i primi 75 minuti in cui un assoluto equilibrio ha regnato sulla gara, ... lalaziosiamonoi.it

La sfida tra Milan e Lazio, valida per la 24ª Giornata del campionato Primavera1, si gioca allo Sportitalia Village Sabato 7 Febbraio Ore 13:00 Stadio Sp facebook