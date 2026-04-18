Sassuolo-Milan Primavera 1-1 Renna soddisfatto | Bella prestazione coi nostri principi di gioco

Dopo la partita tra Sassuolo e Milan Primavera, terminata con un risultato di 1-1, l'allenatore del Milan ha commentato la prestazione della squadra. Ha evidenziato che la squadra ha mostrato una buona applicazione dei principi di gioco stabiliti, sottolineando la qualità della prestazione. Nessun dettaglio è stato aggiunto riguardo alle decisioni tattiche o alle azioni specifiche avvenute durante l'incontro.

L'allenatore del Milan Primavera Giovanni Renna ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il pari odierno col Sassuolo. Al termine di Sassuolo-Milan 1-1, 34^ giornata del campionato Primavera 1, l'allenatore rossonero Giovanni Renna ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla match odierno, sottolineando la soddisfazione per la prestazione dei suoi ragazzi.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Sassuolo-Milan Primavera 1-1, Renna soddisfatto: “Bella prestazione coi nostri principi di gioco” Notizie correlate Primavera Milan-Napoli, Renna: “Scotti prestazione eccellente”Il Milan Primavera vince 2-1 in casa contro il Napoli grazie ai gol del capitano Scotti. Leggi anche: Milan Primavera, Renna: “Partita combattuta fino alla fine. Scotti? Prestazione eccellente” Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Sassuolo-Milan Primavera 1: dove vederla in TV e streaming; Sassuolo Channel; Tabellino partita Sassuolo Femminile U19 vs Milan Women U19; Primavera 1, Sassuolo-Milan: cronaca live, formazioni e tabellino. DIRETTA | Sassuolo Milan Primavera (risultato finale 1-1): pareggio dopo 90?! (18 aprile 2026)Diretta Sassuolo Milan Primavera, streaming video tv: i rossoneri vivono una situazione tranquilla, ma un ko potrebbe complicare tutto (18 aprile 2026) ... ilsussidiario.net Primavera, Renna: I ragazzi oggi sono stati bravi, si sono fatti valereNel post partita di Sassuolo-Milan, sfida valida per la 34esima giornata del campionato di Primavera 1 e terminata in parità, l'allenatore dell'U20 rossonera Giovanni Renna ... milannews.it Sassuolo- #MilanPrimavera termina 1-1: risultato giusto che condanna i rossoneri. Il commento #SempreMilan @acmilanyouth x.com Sassuolo-#Milan del campionato #Primavera1 in diretta | LIVE NEWS #SempreMilan facebook