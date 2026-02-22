Milan Primavera Renna | Partita combattuta fino alla fine Scotti? Prestazione eccellente

Giovanni Renna, allenatore del Milan Primavera, attribuisce la vittoria contro il Napoli alla determinazione dei giocatori e a una prestazione intensa. Renna ha sottolineato come la squadra abbia combattuto fino all’ultimo minuto, evidenziando il contributo di Scotti, che ha parato un rigore decisivo. La partita si è decisa nel secondo tempo, quando i rossoneri hanno trovato il gol della vittoria. La squadra si prepara ora alla prossima sfida di campionato.

Grande prova del Milan Primavera quest'oggi. I rossoneri hanno vinto in casa 2-1 contro il Napoli grazie ad una splendida doppietta del capitano Scotti. Al termine del match, l'allenatore rossonero Giovanni Renna a voluto commentare la prestazione dei suoi giovani ragazzi, analizzando il match a partire dalla difesa. Ecco, di seguito, le sue parole: "È stata una partita combattuta fino alla fine, come è giusto che sia, che si affrontavano due belle squadre, due squadre che hanno giocato a viso9 aperto per cercare di prendere tutta la posta in palio. Alla fine siamo stati bravi a sfruttare le nostre occasioni.

Primavera Milan-Napoli, Renna: “Scotti prestazione eccellente”Il Milan Primavera batte il Napoli 2-1 grazie ai gol di Scotti, che segna il suo primo gol stagionale.

Milan Primavera, Renna: “Partita combattuta. Castiello? Sta crescendo molto”Dopo la vittoria per 2-1 contro la Roma, l’allenatore del Milan Primavera, Giovanni Renna, ha commentato l’incontro sottolineando la lotta in campo e il progresso dei suoi giocatori.

