Sassuolo-Milan del campionato Primavera 1 in diretta | LIVE NEWS

Oggi si gioca la partita tra il team Primavera del Milan e quello del Sassuolo, nel campionato Primavera 1. La sfida si svolge nel pomeriggio e viene seguita in diretta, con aggiornamenti in tempo reale. La formazione rossonera è allenata da Giovanni Renna e si prepara a scendere in campo per questa partita. La gara si svolge sul campo di casa della squadra ospite.

Torna in campo il Milan Primavera. Tra pochi minuti, allo 'Stadio Enzo Ricci', comincerà la sfida valida per la 34^ giornata del campionato Primavera 1 202526 tra il Sassuolo e il Milan Primavera (qui le formazioni ufficiali). L'Under 20 rossonera, affidata quest'anno alla guida tecnica di Giovanni Renna, cerca riscatto immediato dopo il pareggio casalingo senza reti contro l'Atalanta lo scorso lunedì. L'obiettivo dei giovani rossoneri è chiaro: tornare al successo per risalire la classifica in vista del rush finale, in modo da avvicinarsi alle zone più nobili della parte sinistra. La Primavera rossonera arriva al match odierno in buona condizione: non perde da quattro partite consecutive e nel pari con l'Atalanta è mancato solo il gol nell'ottima prestazione del Diavolo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Sassuolo-Milan del campionato Primavera 1 in diretta | LIVE NEWS Sassuolo-Inter 0-5: gol e highlights | Serie A Notizie correlate Leggi anche: Milan-Inter del campionato Primavera 1 in diretta | LIVE NEWS Hellas Verona-Milan del campionato Primavera 1 in diretta | LIVE NEWSSono da poco ufficiali le formazioni di Hellas Verona-Milan, 23^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026, partita prevista alle ore 11:00 al... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Serie A Enilive 2025/2026: data e orario per la 35ª giornata; Serie A Enilive | Data e orario della 35ª giornata per i neroverdi; Sassuolo-Milan, attesa per i biglietti del Mapei Stadium: le informazioni; Tabellino partita Sassuolo vs Milan. Diretta Sassuolo Milan Primavera | Streaming video tv: neroverdi virtualmente salvi (18 aprile 2026)Diretta Sassuolo Milan Primavera, streaming video tv: i rossoneri vivono una situazione tranquilla, ma un ko potrebbe complicare tutto (18 aprile 2026) ... ilsussidiario.net Lotta Champions, il Como perde sul campo del Sassuolo: il Milan resta a +5Come cambia la classifica di Serie A dopo l'anticipo del venerdì pomeriggio: per la lotta Champions arriva un risultato favorevole al Milan ... msn.com Sassuolo-#Milan del campionato #Primavera1 in diretta | LIVE NEWS #SempreMilan facebook Sassuolo Milan, annunciati data e orario del match della 35a giornata di Serie A x.com