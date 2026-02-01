Hellas Verona-Milan del campionato Primavera 1 in diretta | LIVE NEWS

Questa mattina al Sinergy Stadium di Verona si gioca la partita tra Hellas Verona e Milan, valida per la 23ª giornata del campionato Primavera 1 2025-26. La gara si tiene in un clima di grande attesa, con le due squadre che si sfidano per punti importanti in classifica. I giovani talenti scendono in campo nel tentativo di conquistare la vittoria e fare un passo avanti nel torneo. La partita è trasmessa in diretta, e i tifosi sono già pronti a seguire ogni azione.

Sono da poco ufficiali le formazioni di Hellas Verona-Milan, 23^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026, partita prevista alle ore 11:00 al 'Sinergy Stadium'. Vediamo, dunque, gli schieramenti scelti dai due allenatori, Paolo Sammarco e Giovanni Renna. HELLAS VERONA: Castagnini; Feola, Yildiz, De Battisti; Mussola, Szimionas, Peci, De Rossi, Barry; Casagrande, Vermesan. A disposizione: Tommasi, Raccanello, Garofalo, Martini, Mendolia, Zanin, Stella, Moisa, Egharevba, Bortolotti, Falzoni. Allenatore: Paolo Sammarco. MILAN: Bouyer; Nolli, Colombo, Cullotta, Perera; Pandolfi, Mancioppi, Angelicchio; Scotti, Lontani, Domnitei.

