Milan-Inter del campionato Primavera 1 in diretta | LIVE NEWS

Segui in tempo reale la partita tra Milan e Inter, valida per la 22ª giornata del campionato Primavera 1 2025-26. L'incontro si svolge allo Sportitalia Village di Carate Brianza. Ti offriremo aggiornamenti costanti e dettagli sulla sfida, per seguirne l’andamento senza interruzioni. Restiamo a disposizione per fornirti tutte le informazioni necessarie su questa importante giornata del torneo giovanile.

Fischia l'arbitro Pizzi. Comincia la sfida tra Milan e Inter, partita valida per la 22^ giornata del Campionato Primavera 1. Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan-Inter, 22^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026, partita prevista alle ore 14:00 allo 'SportItalia Village'. Vediamo, dunque, gli schieramenti scelti dai due allenatori, Giovanni Renna e Benito Carbone. MILAN: Faccioli, Tartaglia, Pandolfi, Mancioppi, Lontani, Perera, Colombo, Nolli, Scotti (c), Cullotta, Castiello. A disposizione: Longoni, Catalano, Del Forno, Zaramella, Petrone, Perina, Mazzeo, Angelicchio, Cisse, Vechiu. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

