Sassuolo-Milan 0-0 del campionato Primavera 1 in diretta | comincia il match! | LIVE NEWS

Alle 15 ha preso il via la partita tra le squadre Primavera di Sassuolo e Milan, valida per il campionato Primavera 1. La gara si è svolta senza reti segnate, proseguendo senza cambi di risultato fino al fischio finale. Le due formazioni si sono affrontate sul campo in una sfida che ha visto entrambe le squadre impegnate in diverse occasioni offensive. La partita è stata seguita in tempo reale attraverso aggiornamenti live.

Torna in campo il Milan Primavera. Tra pochi minuti, allo 'Stadio Enzo Ricci', comincerà la sfida valida per la 34^ giornata del campionato Primavera 1 202526 tra il Sassuolo e il Milan Primavera (qui le formazioni ufficiali). L'Under 20 rossonera, affidata quest'anno alla guida tecnica di Giovanni Renna, cerca riscatto immediato dopo il pareggio casalingo senza reti contro l'Atalanta lo scorso lunedì. L'obiettivo dei giovani rossoneri è chiaro: tornare al successo per risalire la classifica in vista del rush finale, in modo da avvicinarsi alle zone più nobili della parte sinistra. La Primavera rossonera arriva al match odierno in buona condizione: non perde da quattro partite consecutive e nel pari con l'Atalanta è mancato solo il gol nell'ottima prestazione del Diavolo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Sassuolo-Milan 0-0 del campionato Primavera 1 in diretta: comincia il match! | LIVE NEWS Notizie correlate Leggi anche: Sassuolo-Milan del campionato Primavera 1 in diretta | LIVE NEWS Leggi anche: Milan-Inter del campionato Primavera 1 in diretta | LIVE NEWS Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Sassuolo-Milan, attesa per i biglietti del Mapei Stadium: le informazioni; Serie A Enilive 2025/2026: data e orario per la 35ª giornata; Tabellino partita Sassuolo vs Milan; Sassuolo Channel. Anticipi e posticipi della 35ª giornata: quando si giocherà Sassuolo-MilanIl programma completo della quart'ultima giornata di campionato ... msn.com Sassuolo-#Milan del campionato #Primavera1 in diretta | LIVE NEWS #SempreMilan facebook Sfida a Sassuolo per la Primavera rossonera! Sassuolo-Milan alle 15.00, LIVE su @tvdellosport La formazione scelta da Mister Renna x.com