sassuolo grosso mischia le carte como ko

Nella serata di ieri, il Sassuolo ha ottenuto una vittoria importante contro il Como, confermando la qualità della sua stagione. Fabio Grosso aveva già anticipato che la squadra avrebbe meritato di disputare partite emozionanti e di alto livello, e i fatti hanno confermato questa previsione. La partita si è conclusa con il Como sconfitto, mentre il Sassuolo ha mostrato una buona performance sul campo.

di Stefano Fogliani REGGIO EMILIA Aveva ragione Fabio Grosso, alla vigilia, a dire che il Sassuolo si è meritato, con una stagione importante, di giocare gare, bellissime e avvincenti, come quelle di ieri sera. E aveva ragione, il tecnico neroverde, anche a dire che il Como e i neroverdi saranno anche le rivelazioni della stagione, ma che i livelli sono diversi. Vero, ma non del tutto, perché nel corso dei primi 45’ è il Sassuolo a fare il. Como. E nel secondo sono ancora i neroverdi a capitalizzare un primo tempo (quasi) perfetto. Riempiendo la gara di quella determinazione e quella volontà che porta lontano e farà la differenza e condanna la corazzata di Fabregas alla prima sconfitta esterna del 2026.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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