Formazioni ufficiali Sassuolo Como | le scelte di Grosso e Fabregas

Alle ore 15, allo stadio Mapei, si affrontano Sassuolo e Como nella 33ª giornata di Serie A. Fabio Grosso schiera la squadra di casa con un modulo deciso, mentre Cesc Fabregas ha scelto la formazione ospite per questa partita. Entrambe le formazioni sono state ufficializzate prima del calcio d'inizio, con i rispettivi allenatori che hanno optato per alcune variazioni rispetto alle precedenti formazioni.

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