Bimbo di 3 anni cade dal balcone a Sassari è in gravi condizioni | indaga la Polizia

Un bambino di tre anni è caduto dal balcone di un appartamento al primo piano di un edificio a Sassari. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che lo hanno trasportato in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata. La polizia ha avviato le indagini per accertare l’accaduto e verificare eventuali responsabilità. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente.

Un bambino di 3 anni è caduto dal balcone di una casa al primo piano di uno stabile a Sassari. È stato trasportato in codice rosso al Santissima Annunziata, è in gravi condizioni. Indagini in corso per chiarire la dinamica dell’incidente.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Cosenza, cade dal balcone al primo piano: ferito bimbo di 5 anni(Adnkronos) – Tragedia sfiorata nel giorno di Pasqua a Corigliano Rossano in provincia di Cosenza. Precipita dal balcone di casa, donna di 40 anni in gravi condizioniLa giovane madre, residente alla periferia di Cassino, è stata soccorsa e trasferita in elicottero a Roma. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Bari, bimbo di 3 anni con malattia rara senza assistenza adeguata. La mamma denuncia: Noi soli senza supporto tra scuola, cure e assistenza; Sudan, 3 bambini al minuto nati in guerra in 3 anni; Dramma a Roma: bimba di 3 mesi soccorsa in arresto cardiaco. È in condizioni disperate; Sudan: dopo tre anni di guerra, i bambini continuano a pagare il prezzo più alto. Bimbo di 3 anni cade dal primo piano a Sassari, è grave(ANSA) - SASSARI, 18 APR - Un bambino di tre anni è caduto dal balcone di casa, al primo piano, a Sassari ed è stato trasportato in codice rosso ... notizie.tiscali.it Bimbo di tre anni cade dalla finestra, trasferito d'urgenza in ospedaleE' caduto da un'altezza di circa cinque metri il bambino di tre anni soccorso stamane a Sassari. E' successo in via Caprera, angolo viaTrieste. rainews.it Il bimbo doveva essere sottoposto a un intervento di routine, ma è morto sotto i ferri: la famiglia vuole la verità facebook Bimbo di due anni morto dopo un intervento di routine, la rabbia del papà: «Era entrato in ospedale saltellando e ridendo» x.com