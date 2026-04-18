Bimbo di 3 anni cade dal balcone a Sassari è in gravi condizioni | indaga la Polizia

Da fanpage.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un bambino di tre anni è caduto dal balcone di un appartamento al primo piano di un edificio a Sassari. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che lo hanno trasportato in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata. La polizia ha avviato le indagini per accertare l’accaduto e verificare eventuali responsabilità. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente.

Un bambino di 3 anni è caduto dal balcone di una casa al primo piano di uno stabile a Sassari. È stato trasportato in codice rosso al Santissima Annunziata, è in gravi condizioni. Indagini in corso per chiarire la dinamica dell’incidente.🔗 Leggi su Fanpage.it

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