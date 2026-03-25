Sarzana vincere e sognare In pista contro Castiglione
A Sarzana, la squadra si prepara a tornare in campo contro Castiglione con l’obiettivo di ottenere una vittoria dopo un periodo senza successi. La sfida è importante per mantenere saldo il piazzamento in serie A1 e per puntare ai playoff scudetto. La partita rappresenta un’occasione per la squadra di rafforzare la propria posizione in campionato.
Tornare alla vittoria che manca da diverso tempo per blindare la permanenza in serie A1 e sognare di entrare nel lotto dei play off scudetto. L’ Hockey Sarzana gioca stasera il recupero della 22^ giornata del campionato di serie A1 ospitando alle 20.45 al “PalaTori“ la sfida contro il Blue Factor Castiglione che lancia la volata alla aritmetica conquista della diciassettesima salvezza consecutiva nel campionato di massima serie nazionale. Stasera serve il successo che, in casa, manca dallo scorso 8 novembre. Il Sarzana arriva a questo appuntamento dopo aver vissuto una settimana di contrasti netti dall’amarezza della semifinale europea di Giovinazzo alla prova d’orgoglio di Bassano, dove i rossoneri hanno fatto tremare la capolista restando in vantaggio per tre volte. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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