conte ha parlato da leader politico da condottiero senza di lui il napoli sarebbe naufragato

Dopo la vittoria contro la Fiorentina, Antonio Conte si è presentato in conferenza stampa come un vero condottiero. Ha parlato con passo deciso, senza fronzoli, e ha ribadito quanto il Napoli dipenda da lui. Per lui, senza il suo intervento, la squadra avrebbe rischiato di naufragare. Le sue parole sono sembrate quelle di un vero leader, che conosce bene il peso della responsabilità.

Antonio Conte è il Napoli. Lo rappresenta. Lo incarna. Stasera, al termine di Napoli-Fiorentina, il tecnico ha parlato da leader politico. Da condottiero della squadra e del club. Come al solito, ha attirato tutte le attenzioni su di sé. Ha difeso i calciatori. Ha attaccato il sistema calcio, sia per quel che riguarda i calendari, e quindi le troppe partite. Sia per l’assurda regola che ha portato al blocco del mercato del Napoli a gennaio. Conte ha alzato i toni senza alzare la voce. In pochi minuti ha toccato più argomenti sensibili. Ha una capacità che è tipica dei leader, quella di dettare l’agenda. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Antonio CONTE: il CONDOTTIERO che sta facendo SOGNARE ANCORA il NAPOLI | Fuoriclasse | DAZN

Conte furioso a DAZN: Di Lorenzo si è rotto il ginocchio, state uccidendo il calcio! Le rose vanno allargate, ci sono 60-70 gare l’annoIl tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato ai microfoni di DAZN ed ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: Persino il capitano si è infortunato? C'è ... iamnaples.it

PRESS CONFERENCE - Napoli, Conte: Di Lorenzo? Si va verso la rovina del calcio! Dobbiamo fare più golNAPOLI - Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato in Press Conference dopo la vittoria contro la Fiorentina. Ecco quanto evidenziato da Napoli Magazine: Non è facile affrontare un periodo c ... napolimagazine.com

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Fiorentina: "C'è solo da ringraziare i ragazzi che hanno fatto questo tour de force". - facebook.com facebook

Nel prepartita di Napoli-Fiorentina Conte ha parlato anche della condizione di Lukaku, rivelando una delle intenzioni dello staff tecnico per fargli accumulare minutaggio Il belga, in panchina anche contro la Fiorentina, ha giocato 19 minuti tra Juventus e C x.com