Dopo la partita tra Napoli e Lazio, l’allenatore biancoceleste ha dichiarato ai microfoni di Dazn che la squadra era venuta per affrontare la match con determinazione. La Lazio ha concluso l’incontro con un risultato di 0-2 in favore, mentre Sarri ha commentato l’approccio dei suoi e la volontà di mettere in campo tutto ciò che avevano preparato. La partita si è conclusa con la vittoria degli ospiti.

Ci si chiedeva con quale motivazione sarebbe scesa in campo la squadra, anche pensando alla gara chiave di mercoledì. Che risposta ha dato oggi?“Nell’ultimo mese e mezzo la squadra ha sbagliato la partita a Firenze, ma per il resto ha fatto 13 punti nelle ultime sei partite. Io ai ragazzi ho detto che le partite del calendario vanno aggredite sempre e comunque, non subite. Venire qui con il retropensiero di mercoledì ci avrebbe portato a fare una brutta partita, a perdere questa e molto probabilmente a non prepararci bene neanche per la prossima. Quindi siamo venuti qui a giocarci la partita in maniera tosta, convinta, e penso che fino al 65’ il risultato del primo tempo per noi ci poteva stare.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Sarri: “Siamo venuti qui per giocarcela davvero”

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