Spalletti a Sky | Sofferto nella prima mezz’ora poi siamo venuti fuori Abbiamo questi difetti qui da risolvere

Da juventusnews24.com 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la partita contro l’Atalanta, l’allenatore della Juventus ha commentato l’andamento del match. Ha spiegato che la squadra ha sofferto nella prima mezz’ora, ma poi si è ripresa e ha giocato meglio. Ha anche sottolineato che ci sono alcuni difetti da correggere. Le sue parole sono state trasmesse da Sky, senza ulteriori approfondimenti.

di Luca Fioretti Spalletti a Sky: «Sofferto nella prima mezz’ora, poi siamo venuti fuori». Le dichiarazioni dell’allenatore della Juventus dopo il match con l’Atalanta. Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo Atalanta Juve. Queste le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO PARTITA – « Secondo me, nella prima mezz’ora abbiamo sofferto perché loro sono bravi e si partiva sempre in ritardo, non si saliva con la linea difensiva e non siamo stati bravi a giocarci una palla sui piedi, di creare una triangolazione, una conduzione interna, un controllo direzionato, niente. Perché quando le squadre ti vengono addosso così.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Spalletti a Sky: «Sofferto nella prima mezz’ora, poi siamo venuti fuori. Abbiamo questi difetti qui da risolvere»

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