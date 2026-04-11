Spalletti a Sky | Sofferto nella prima mezz’ora poi siamo venuti fuori Abbiamo questi difetti qui da risolvere

Dopo la partita contro l’Atalanta, l’allenatore della Juventus ha commentato l’andamento del match. Ha spiegato che la squadra ha sofferto nella prima mezz’ora, ma poi si è ripresa e ha giocato meglio. Ha anche sottolineato che ci sono alcuni difetti da correggere. Le sue parole sono state trasmesse da Sky, senza ulteriori approfondimenti.

di Luca Fioretti Spalletti a Sky: «Sofferto nella prima mezz’ora, poi siamo venuti fuori». Le dichiarazioni dell’allenatore della Juventus dopo il match con l’Atalanta. Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo Atalanta Juve. Queste le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO PARTITA – « Secondo me, nella prima mezz’ora abbiamo sofferto perché loro sono bravi e si partiva sempre in ritardo, non si saliva con la linea difensiva e non siamo stati bravi a giocarci una palla sui piedi, di creare una triangolazione, una conduzione interna, un controllo direzionato, niente. Perché quando le squadre ti vengono addosso così.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Spalletti a Sky: «Sofferto nella prima mezz’ora, poi siamo venuti fuori. Abbiamo questi difetti qui da risolvere» Bergomi bacchetta l’Inter: «Contro il Bodo Glimt sono venuti fuori i difetti strutturali della squadra. Su Thuram dico…»Sommer, dalla Svizzera confermano: addio all’Europa! È stata la sua ultima partita in Champions. Leggi anche: “Ho già sofferto troppo nella vita per farmi del male da solo restando qui. Fuori c’è Teddy, il mio gatto, che è mio figlio”: GionnyScandal commosso abbandona il Grande Fratello Vip SPALLETTI DA UNO SCHIAFFO AD OPENDA: Devi svegliarti #spalletti #openda #schiaffopenda