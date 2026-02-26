Massese Esame Lucchese | Siamo pronti a giocarcela

In casa dell’imbattuta capolista senza paura. Il direttore sportivo Stefano Mazzanti è consapevole delle difficoltà che potrà trovare domenica la sua Massese a Lucca ma non perde l’ottimismo. Che tipo di partita si aspetta contro La Lucchese? "Andremo a far visita alla squadra che sta dominando il campionato e che non ha ancora perso una partita. Una squadra costruita bene che ha giocatori importanti in ogni reparto ed un allenatore esperto con oltre 500 presenze nei dilettanti. Sono convinto, però, che noi abbiamo tutte le carte in regola per giocarcela. Le nostre prestazioni migliori, vedi Viareggio e Belvedere, le abbiamo fatte proprio contro formazioni che giocano ma ti lasciano anche giocare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

