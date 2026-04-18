Dopo la vittoria contro il Napoli, l’allenatore della Lazio ha commentato la stagione, definendola pesante ma ricca di soddisfazioni. Ha parlato durante un’intervista a Dazn, in cui ha analizzato l’andamento della squadra e le sfide affrontate nel corso dell’annata. La partita ha visto la sua ex squadra uscire sconfitta, mentre lui ha espresso alcune considerazioni sul percorso della stagione.

L’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri parla a Dazn, nel post partita della sfida vinta contro la sua ex squadra, il Napoli. Una vittoria che ha un sapore importante per il tecnico biancazzurro considerando la situazione abbastanza difficile della sua formazione, ma che forse ha ancora p Napoli-Lazio 0-2, le parole di Sarri. “ La squadra ha fatto 13 punti nelle ultime 6 partite, ai ragazzi ho detto che le partite vanno aggredite sempre e comunque. Venire qui a fare una partita con il retropensiero di mercoledì ci avrebbe portato a perdere e probabilmente fare una brutta partita anche alla prossima. Partita tosta e il risultato poteva essere più rotondo “.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sarri: “La stagione è stata pesante, ci sono state però delle soddisfazioni”

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