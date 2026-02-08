La Lazio sfiora la vittoria a Torino, ma si fa raggiungere dalla Juventus nel finale. La partita finisce 2-2, con la Lazio che va in vantaggio 2-0 e poi si fa rimontare, portando comunque a casa un punto prezioso. Sarri ferma Spalletti e fa un favore al Napoli, che ora può approfittarne in classifica.

La Lazio va in vantaggio 2-0 sul campo della Juventus, poi si fa recuperare due gol ma porta comunque a casa un punto. La Juventus evita la sconfitta interna, per gli uomini di Spalletti diventano 21 risultati postivi consecutivi. Il Napoli si porta a più tre sulla Juve. Juventus-Lazio 2-2. Al 25esimo fasi convulse della gara con molti dubbi sollevati per un fallo in area di Gila su Cabal, l’azione prosegue, Yildiz appoggia a Koopmeiners che di destro trova l’angolino. Guida però annulla perché Thuram era in fuorigioco attivo. Resta il dubbio su Gila-Cabal Sarri chiude il primo tempo in vantaggio grazie a Pedro che la mette finalmente dentro nel recupero. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Juventus-Lazio 2-2, Sarri ferma Spalletti e fa un favore al Napoli

Questa sera all'Allianz Stadium si gioca uno dei match più attesi della 24^ giornata di Serie A.

